الوطني الكوردستاني يطالب بتفعيل دور الاسايش في خانقين وردع مثيري الفتن في التشكيلات الامنية

شفق نيوز/ طالب الاتحاد الوطني الكوردستاني في ديالى، اليوم الخميس، بتفعيل الدور الأمني والاستخباري لقوات الأسايش في قضاء خانقين وردع مثير الفتن في التشكيلات الامنية والحشد الشعبي.

وقال مدير اعلام مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني ابراهيم حسن لوكالة شفق نيوز؛ ان "تفعيل دور الاسايش في خانقين امنياً واستخباريا خطوة مهمة لتعزيز واستقرار الأمن الداخلي وحماية جميع أطراف القضاء من المخططات والمحاولات الارهابية، لما تمتلكه الاسايش من قواعد بيانات ومعلومات امنية متكاملة ومتراكمة طيلة السنوات الماضية".

واكد ان "قوات الاسايش نجحت بفعل الجهود الاستخبارية والعمليات النوعية بمنع التنظيمات الارهابية منذ سقوط النظام السابق وحتى عام 2017 من تهديد مناطق وقرى خانقين واجهاض اي محاولات الاقتراب منها"، مشددا على ضرورة التنسيق الاستخباري والامني بين الاجهزة الامنية والحشد مع قوات الاسايش.

وأضاف أن "قوات الاسايش ارست الامن والاستقرار في عموم مناطق خانقين بعيدا عن اعتبارات التطرف والقومية والطائفية وكانت حامي الامن لجميع المكونات".

وفي شأن متصل؛ دعا حسن القيادات والمسؤولين الامنيين الى "ردع العناصر المندسة في الاجهزة الامنية والحشد الشعبي من مثيري الفتن لدوافع قومية او طائفية او مصالح نفعية اخرى،

للحفاظ على الأمن الاجتماعي في خانقين ومنع تكرار اي محاولات شخصية او فردية لاستهداف اي مقر سياسي او امني كوردي في خانقين.

واكد مسؤول الاعلام انهاء الازمة التي افتعلتها بعض العناصر من الحشد لدواع استفزازية وشخصية للاساءة الى الاسايش والبيشمركة والوجود السياسي الكوردي في خانقين بالتنسيق بين مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني وقيادات الاجهزة الامنية والحشد الشعبي.

وأشار حسن إلى ضرورة قطع الطرق أمام المندسين في التشكيلات الامنية ومنعهم من استغلال المنظومة الامنية القانونية لأهداف وغايات شخصية او الاساءة لقدسيتها ودورها.