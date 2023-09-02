الوطني الكوردستاني يطالب السوداني بإنهاء قطع طريق كركوك - اربيل: استفزاز يهدد السلم الاهلي

شفق نيوز / طالب الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم السبت، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بإنهاء قطع طريق كركوك – أربيل، معتبراً ذلك استفزازاً يهدد السلم الأهلي.

وذكر الاتحاد الوطني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محافظة كركوك تمر ومنذ أيام بوضع حساس للغاية جراء قطع الطريق العام الرابط بينها وبين محافظة اربيل و قطع أوصال وطرقات الأحياء السكنية الواقعة على هذا الطريق وتعذر انتقال المواطنين والموظفين والطلبة والمرضى عبر هذا الطريق الحيوي الذي يعد الشريان الرابط بين مركز كركوك والوحدات الادارية التابعة لها".

وأضاف: "كنا ننتظر من القوات الأمنية أخذ دورها الوطني في إعادة فتح الطريق وإنهاء جميع المظاهر التي باتت تهدد السلم المجتمعي في كركوك، إلا اننا نستغرب عدم اتخاذ القوات الأمنية أية خطوات ملموسة على الارض لمنع انزلاق الأوضاع الى ما لا يحمد عقباه".

وأشار الاتحاد إلى أن "الغريب في الامر ايضا عدم معالجة هذا الموضوع بالرغم من مرور عدة أيام على غلق ذلك الطريق مع ما يحصل من استفزازات وممارسات تهدد السلم المجتمعي في الصميم".

وحمل الاتحاد الوطني الكوردستاني، القوات الأمنية في كركوك "مسؤولية حماية أرواح وممتلكات المواطنين وتدهور الأوضاع في هذه المدينة ونطالب القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل العاجل ومتابعة ما جرى ويجري من أحداث غير مسؤولة".

وتشهد كركوك توتراً سياسياً واجتماعياً على خلفية قطع طريق أربيل - كركوك من قبل جهات عربية وتركمانية وفصائل مسلحة رافضة لقرار الحكومة العراقية بإخلاء مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني والذي تشغله قيادة عمليات كركوك.