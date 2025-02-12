الوصول لأحد المتورطين باختطاف شخص لمنعه من حضور مزاد علني في الموصل

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي في نينوى، يوم الأربعاء، مذكرة قبض وتفتيش بحق متهم متورط في جريمة اختطاف تعرض لها أحد المواطنين أثناء توجهه لحضور مزايدة علنية في بلدية الموصل.

وقال مصدر أمني في محافظة نينوى، لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة تحقيق نينوى أصدرت أمر قبض وتفتيش بحق متهم في جريمة اختطاف وقعت أمس قرب بلدية الموصل في الجانب الأيسر".

وأوضح المصدر أن "المذكرة تم إصدارها وفقاً للمادة 421 من قانون العقوبات العراقي"، مشيراً إلى أن "المتهم ينحدر من العاصمة بغداد".

وقام مجهولون يدعون انتمائهم إلى فصيل مسلح، أمس الثلاثاء، باختطاف أحد المواطنين أثناء توجهه لحضور مزايدة علنية على مرآب للسيارات في بلدية الموصل.

وبعد ساعات من احتجازه، تم الإفراج عن المخطوف بعد انتهاء المزايدة التي تم إلغاؤها على خلفية الحادثة، بحسب مصدر أمني في نينوى.

من جانب آخر، أوضح المصدر الأمني أن التحقيقات جارية لتحديد المتورطين الآخرين في الجريمة، مؤكداً أن الشرطة تعمل على تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المتهم وتقديمه للعدالة.