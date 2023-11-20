الوجبة السابعة.. نقل 14 "مداناً" ايرانياً من العراق إلى إيلام الإيرانية وفق مذكرة تفاهم بين البلدين

شفق نيوز/ أعلنت ادارة سجون محافظة ايلام الفيلية في ايران، اليوم الاثنين، عن استقبال 14 محكوما ايرانياً تمت إدانتهم في العراق ونقلهم الى سجون المحافظة لقضاء ما تبقى من محكومياتهم، فيما بينت ان هذه تعد سابع وجبة من المدانين خارج الحدود الإيرانية يتم نقلهم الى الداخل الإيراني بانتظار وجبات لاحقة من دول أخرى.

ونقلت وكالة فارس الايرانية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن المشرف على سجون ايلام، جمشيد اسكندري، قوله إن "العملية تمت، ظهر اليوم الاثنين، بحضور ممثل وزارة العدل ورئيس الحماية والمخابرات في إيلام والمدعي العام في مهران، وتم خلالها نقل 14 سجينا إيرانيا عملاً بتنفيذ اتفاقية نقل السجناء بين ايران والعراق، الى سجون مدينة ايلام".

وأضاف اسكندري ان "هؤلاء الاشخاص محكومون بالسجن في العراق لاسباب مختلفة وتم ارسالهم الى سجون ايلام بمتابعة من وزارة العدل والخارجية والقوة القضائية ومصلحة تنظيم السجون والقسم القنصلي في السفارة الايرانية في بغداد".

وتابع اسكندري انه "منذ تنفيذ اتفاقية نقل السجناء بين إيران والعراق هذه هي المجموعة السابعة من السجناء الايرانيين الذين تم نقلهم الى إيران"، لافتا الى انه سيتم نقل مجموعة اخرى من السجناء الايرانيين نهاية الخريف من السجون التركية والأرمنية الى إيران".