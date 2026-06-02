الهيئة البحرية العراقية تحقق في ملابسات حادث السفينة "MSC SARISKA"

أعلنت الهيئة البحرية العراقية العليا، يوم الثلاثاء، أنها استنفرت كوادرها والجهات الأخرى الساندة للتحقيق في ملابسات حادث السفينة (MSC SARISKA) في المياه الإقليمية العراقية.

وأكد المدير العام للهيئة، أحمد جاسم الأسدي، في بيان، أن الفرق المختصة باشرت إخلاء طاقم السفينة وإجراء التحقيق الميداني وجمع المعلومات والبيانات اللازمة، مشدداً على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة البحرية والحفاظ على أمن وسلامة الملاحة، ومؤكداً أن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة استناداً إلى نتائج التحقيق.

يأتي هذا تزامناً مع ما أفاده مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، مساء أمس الاثنين، بأن الباخرة العملاقة (MSC) التي تحمل علم بنما، تعرضت لاستهداف بطائرة مسيرة سقطت بداخلها أثناء وجودها في المياه الإقليمية العراقية ظهيرة الأمس.

وأشار المصدر إلى إجلاء 20 بحاراً من الباخرة إلى مركز البحث والإنقاذ في ميناء الفاو، من دون تسجيل إصابات بشرية.