"الهدوء التام" يسود ساحات التظاهر صباحاً في بغداد .. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، بأن الهدوء التام يسود ساحات التظاهر في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الاثنين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الموقف الامني العام الخاص بالتظاهرات، سيما في ساحة التحرير، وسط بغداد، يسوده الهدوء التام"، مبيناً أن "الأعداد داخل الساحة ما يقارب 50 شخصاً، وعلى جسر الجمهورية نحو 20 شخصاً ولايوجد اعمال شغب".

وأوضح المصدر، أن "في شارع السعدون مايقارب 40 شخصاً، وفي شارع الجمهوري مايقارب 15 شخصاً"، لافتاً إلى أن "العدد الكلي مايقارب 150 شخصاً موزعين على تلك الاماكن".

وبين المصدر، أن "الموقف الامني في ساحة الطيران صباح اليوم كان جيداً"، مشيراً إلى "منع دخول اي عجلة او دراجه نارية".

ورجح المصدر أن "يبدأ التجحفل نحو ساحة التحرير بعدج ظهر اليوم، بمشاركة شيوخ عشائر ونساء (امهات شهداء تشرين)، وفق المعلومات المتاحة.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد وعددا من محافظات البلاد، أمس الاحد، تظاهرات كبيرة، بالذكرى السنوية الاولى لاحتجاجات "25 تشرين".

وتخللت تلك التظاهرات "صدامات قوية" بين متظاهرين وقوات الأمن سيما وسط العاصمة بغداد.

وبحسب مصدر أمني، فأن "أشخاصا مدججين بالسكاكين قاموا بطعن احد المنتسبين من قوات فرض القانون على جسر السنك وسط بغداد".

وأثناء محاولات إخلاء المنتسب من قبل زملائه، أصيب أكثر من ٢٥ منتسبا من فرض القانون وفوج المغاوير نتيجة استهدافهم بالحجارة والسكاكين، وفقاً للمصدر الامني الذي أشار إلى إصابة عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة مصادمات بينهما قرب جسري الجمهورية والسنك.