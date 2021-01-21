الهجوم الثاني خلال ساعات.. انفجار يستهدف رتلاً امريكياً غربي بغداد

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن انفجاراً استهدف رتلاً عسكرياً امريكياً غربي العاصمة العراقية بغداد، وذلك في ثاني هجوم خلال ساعات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره على الخط السريع في منطقة ابو غريب، غربي العاصمة بغداد".

وأوضح المصدر، أن "الانفجار اسفر عن اصابة احد عناصر الشركة الامنية بجروح نقل على أثرها للمستشفى"، مشيراً إلى "فرض طوق امني على مكان الحادث ومفتح تحقيق في ملابساته".

وكان رتل تابع للتحالف الدولي قد تعرض في وقت سابق اليوم الخميس، إلى تفجير بعبوة ناسفة اثناء مروره على طريق السماوة السريع جنوبي العراق.