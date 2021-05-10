سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النيران تواصل التهام الحنطة.. خسارة 50 مليون دينار بحريق في النجف

Category: أمـن

Date: 2021-05-10T17:28:49+0000
النيران تواصل التهام الحنطة.. خسارة 50 مليون دينار بحريق في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة النجف، اليوم الاثنين، بتسجيل ثاني حادث حريق في مزارع الحنطة بالمحافظة خلال آخر 24 ساعة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "حريقا وقع مساء اليوم في مزارع الحنطة بناحية العباسية التابعة لمحافظة النجف"، لافتا إلى أن " الحريق التهم أكثر من 100 دونم حنطة".

وتابع ، أن "الحريق كان بسبب تماس كهربائي أيضا"، مشيرا إلى أن " تدخل الدفاع المدني، ساهم بمنع تحول النيران لكارثة كادت تلتهم مئات الدوانم المحيطة بموقع الحادث ".

وأضاف المصدر ، أن" الحريق تسبب بخسائر مادية تتجاوز الـ50 مليون دينار عراقي ".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في النجف، أحمد العيساوي، لوكالة شفق نيوز، إن عجلة تحمل مواداً زراعية لامست اسلاكاً كهربائية في حقل للحنطة بناحية العباسية، مما أدى لاندلاع حريق أتى على 50 دونما من الحقل فيما تمكنت فرق الدفاع المدني والمواطنين من إنقاذ 400 دونم.

وبين، أن الخسائر التي خلفها الحريق تجاوزت 25 مليون دينار عراقي.

related

"حرائق الحنطة" تطال حقول محافظتي النجف والديوانية

Date: 2021-05-10 12:41:56
"حرائق الحنطة" تطال حقول محافظتي النجف والديوانية

محافظة عراقية تمدد حظر التجوال وتعطيل الدوام وأخرى تشدد إجراءاتها

Date: 2020-03-23 18:38:02
محافظة عراقية تمدد حظر التجوال وتعطيل الدوام وأخرى تشدد إجراءاتها

مسلحون يسطون على منزل طبيب بالنجف ويسرقون عشرات الملايين

Date: 2021-04-23 05:53:06
مسلحون يسطون على منزل طبيب بالنجف ويسرقون عشرات الملايين

لغم أرضي يودي بحياة شخصين في النجف

Date: 2021-04-18 12:23:14
لغم أرضي يودي بحياة شخصين في النجف

وثائق.. لجنة تقصي الحقائق بمرقد الحكيم تصدر تقريرها

Date: 2019-12-03 17:09:08
وثائق.. لجنة تقصي الحقائق بمرقد الحكيم تصدر تقريرها

القبض على تاجريّ مخدرات خطرين ومتاجر بالبشر في بغداد والنجف

Date: 2021-02-20 10:25:43
القبض على تاجريّ مخدرات خطرين ومتاجر بالبشر في بغداد والنجف

الامن العراقي يعتقل سبعة اشقاء بينهم امرأة محكومين بالاعدام

Date: 2020-12-17 09:03:59
الامن العراقي يعتقل سبعة اشقاء بينهم امرأة محكومين بالاعدام

بعد ليلة دامية .. الياسري يوجه من النجف بحماية المحتجين وساحة التظاهر تخلو من "القبعات"

Date: 2020-02-06 08:34:55
بعد ليلة دامية .. الياسري يوجه من النجف بحماية المحتجين وساحة التظاهر تخلو من "القبعات"