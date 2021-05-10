النيران تواصل التهام الحنطة.. خسارة 50 مليون دينار بحريق في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة النجف، اليوم الاثنين، بتسجيل ثاني حادث حريق في مزارع الحنطة بالمحافظة خلال آخر 24 ساعة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "حريقا وقع مساء اليوم في مزارع الحنطة بناحية العباسية التابعة لمحافظة النجف"، لافتا إلى أن " الحريق التهم أكثر من 100 دونم حنطة".

وتابع ، أن "الحريق كان بسبب تماس كهربائي أيضا"، مشيرا إلى أن " تدخل الدفاع المدني، ساهم بمنع تحول النيران لكارثة كادت تلتهم مئات الدوانم المحيطة بموقع الحادث ".

وأضاف المصدر ، أن" الحريق تسبب بخسائر مادية تتجاوز الـ50 مليون دينار عراقي ".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في النجف، أحمد العيساوي، لوكالة شفق نيوز، إن عجلة تحمل مواداً زراعية لامست اسلاكاً كهربائية في حقل للحنطة بناحية العباسية، مما أدى لاندلاع حريق أتى على 50 دونما من الحقل فيما تمكنت فرق الدفاع المدني والمواطنين من إنقاذ 400 دونم.

وبين، أن الخسائر التي خلفها الحريق تجاوزت 25 مليون دينار عراقي.