النيران تلتهم معارض في مزاد سفوان بالبصرة.. فيديو

شفق نيوز– البصرة

أعلنت مديرية الدفاع المدني في البصرة عن اندلاع حريق صباح اليوم الخميس، داخل مزاد لبيع الأثاث في قضاء سفوان، حيث امتدت النيران بسرعة داخل الموقع، ما استدعى استنفاراً عاجلاً للفرق للتعامل مع الحادث ومنع امتدادها نحو المحال المجاورة.

وقال مدير الدفاع المدني، العميد مازن محمد لفتة، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني باشرت فوراً بإخماد الحريق وتمكنت من السيطرة على النيران دون تسجيل أضرار بشرية في المرحلة الأولى".

وأضاف لفتة أن "الفرق، خلال استمرار عمليات التبريد والبحث داخل موقع الحريق، عثرت على جثة طفل، ليتم نقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية"، مؤكداً أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق والظروف التي رافقت وجود الطفل في المكان.

في السياق، أكد مصدر أمني، عدم وجود أي جثة متفحمة خلال حريق البصرة، مشيراً إلى أن صورة الجثة المتداولة تعود إلى (كلب) تعرض للاحتراق أثناء الحادث.