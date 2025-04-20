النهر.. وسيلة انتحار وهروب من الشرطة.. حادثان في العراق (صور)

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية العراقية، يوم الأحد، إنقاذ شاب من محاولة انتحار من أعلى جسر، والقبض على متهم بسرقة مكتب صرافة، وكذلك ضبط مضافتين لعناصر داعش تحوي على أسلحة وأعتدة ومواد تفجير مختلفة، وذلك في حوادث منفصلة بمحافظات كربلاء وصلاح الدين وديالى.

ففي كربلاء، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز قسم الشرطة النهرية تمكنت من إنقاذ شاب يبلغ من العمر (27) سنة حاول الانتحار من أعلى جسر الهندية حيث كان ينوي رمي نفسه في نهر الهندية، ويتم إقناعه بالعدول عن فكرة الانتحار، وبعد ذلك جرى تسليمه إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

أما في صلاح الدين، فقد ذكرت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة، أن "بعد جريمة سرقة مكتب صرافة الوسيط، تم ملاحقة المتهم (ض . غ. خ) ومطاردته، وبعد تطويقه تمكن من القفز في نهر دجلة للهرب، لكن بإسناد من مفارز النجدة النهرية تم القبض عليه داخل نهر دجلة، وبناءً على اعترافاته وبدلالته تم ضبط باقي مبلغ جريمة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقه تحت إشراف القضاء لينال جزاءه العادل".

وفي ديالى، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة، عن تمكن مفارز مشتركة من "ضبط مضافتين لعناصر داعش الإرهابي خلال عملية دهم وتفتيش لتطهير قرى وبساتين قرية زهرة التابعة إلى ناحية العبارة، حيث تمكنت القوة من ضبط أسلحة وأعتدة ومواد تفجير مختلفة داخلها، وتم تدمير المضافتين وتسليم المضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة".