"النقيب حسن".. ضابط من نوع جديد قاد أمن الانتخابات العراقية (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، اعتماده خلال تأمين الانتخابات التشريعية على منظومة متطورة يقودها "النقيب حسن".

وأوضح الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن النقيب حسن، هو ضابط تقني مدعومٌ بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يعمل على تعزيز أمن الانتخابات ومراقبة الأوضاع الميدانية لحظةً بلحظة.

وبين أن النقيب حسن يتلقى المعلومات الاستخبارية من مفارز الجهاز المنتشرة في عموم البلاد، ويحللها فورياً، ليصدر توصياته وتنبيهاته إلى القيادات الميدانية، مساهماً في رفع سرعة الاستجابة ودقّة القرار الأمني.

وبحسب البيان، لا يقتصر دور النقيب حسن على المهام الميدانية، بل يمتدّ إلى المجالات الاستخبارية والتحليلية والتوعوية، حيث يسهم في بناء محتوى توعوي لتحصين المجتمع من مخاطر الابتزاز الإلكتروني والتضليل الرقمي، في إطار إستراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الرقمي والمجتمعي.

واعتبر أن بهذه الخطوة، يواصل جهاز الأمن الوطني ترسيخ مبدأ الأمن الشامل القائم على العقل الاستخباري والتقنية المتقدمة، لضمان استقرار العملية الانتخابية وحماية المواطن والمجتمع في آنٍ واحد.

وأسدل الستار على الانتخابات التشريعية في العراق، لاختيار أعضاء جدد للبرلمان بدورته السادسة، بعدما أعلنت المفوضية انتهاء وقت التصويت المحدد، عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، وإغلاق مراكز الاقتراع بالكامل.

وفور انتهاء عملية الاقتراع، ستشرع اللجان المختصة في المفوضية بعمليات العد والفرز، تمهيداً لإعلان النتائج الأولية للانتخابات.

وبحسب تقرير منتصف نهار الاقتراع، الذي صدر عن مفوضية الانتخابات، لم تتجاوز نسبة المشاركة في التصويت حاجز 23%، لكن هذه النسبة قد ارتفعت قليلاً بعد ساعات العصر، حيث شهدت مراكز الاقتراع إقبالاً متزايداً على الصناديق.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.