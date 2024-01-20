النفط العراقية تعلن إحباط عملية تهريب 61 صهريجاً من المشتقات النفطية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم السبت، أن هيئة التفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية بالتعاون مع الجهات الامنية الساندة أحبطت عملية تهريب 61 صهريجاً تحمل مادة الاسفلت المؤكسد والصفوة البيضاء والمخلفات النفطية .

ونقل اعلام وزارة النفط في بيان عن مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب قوله إن هيئة التفتيش في الشركة واستناداً إلى معلومات عن قيام بعض الأفراد بمحاولة تهريب مادة الأسفلت المؤكسد وبعض المنتجات النفطية .

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل من "جهاز الأمن الوطني ، قيادة القوة البحرية ، وفرع الهيئة في محافظة البصرة"، مشيرا إلى أنه تمت مداهمة احد الأوكار (مرآب ) في منطقة خور الزبير .

وأضاف أنه تمت السيطرة على عدد من الصهاريج المحملة بالمنتوج المعد للتهريب وهي على النحو الآتي : 29 حوضية محملة بالأسفلت المؤكسد ، 29 حوضية مخلفات نفطية ، 2 حوضية مادة الصفوة البيضاء ، 1 حوضية مخلفات صفوة .

وتابع طالب بالقول، إنه تم إلقاء القبض على (63) متهماً ، وفق مذكرة قضائية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.