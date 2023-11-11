النزاهة تؤكد ما نشرته شفق نيوز بشأن اعتقال ضابط برتبة عميد تلقى رشوة

شفق نيوز/ أعلنت مديريَّة تحقيق هيئة النزاهة في بغداد، يوم السبت، أنها تمكنت من الإيقاع بضابط في وزارة الداخليَّة يحمل رتبة عميد، أقدم على تسلم رشوة؛ مقابل "تسفير سجين" من أحد مراكز الشرطة.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان اليوم، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة، بتأليف مديريَّة تحقيق بغداد فريق عمل من شعبة الضبط فيها، بعد تلقيها معلومات من أحد المشتكين بتعرضه للمساومة وطلب الرشوة.

وأردفت الدائرة أن الفريق، بعد التأكد من صحة المعلومات، بادر إلى نصب كمين محكم للمشكو منه، حيث تمكن من ضبطه بتهمة الرشوة، في أحد الأحياء وسط العاصمة بغداد، وبحوزته مبلغ الرشوة المتفق على تسلمه من المشتكي.

ولفتت إلى أن التحقيقات الأوليَّة معه بيَّنت أنه ضابط في وزارة الداخليَّة يحمل رتبة عميد، وأنه تلقى مبلغ الرشوة؛ مقابل تسفير شقيق المشتكي من مركز شرطة المطار إلى مركز شرطة كمرك (طريبيل)، مضيفة إن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط ضابط يحمل رتبة عقيد جار التحقيق معه حول علاقته بجريمة الرشوة والعجلة التي كان يستقلها المتهم نوع (لكزس/ال اكس 570)، فضلاً عن ضبط (6) أجهزة موبايل حديثة عائدة إلى المتهمين، (5) منها نوع آيفون.

ونوهت الى تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، التي نفذت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدل، وتم تدوين أقوال المتهم وإيداعه لدى الفريق الساند، لحين عرضه بصحبة المبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص؛ لتقرير مصيره.

و أفاد مصدر أمني، أمس الجمعة، بإعتقال ضابط برتبة عميد يشغل منصب مدير مركز شرطة مطار بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المسؤول الأمني تم اعتقاله بالجرم المشهود وفق المادة 160- رشوة، بالإضافة إلى ضابط آخر منسوب إلى مديرية الاقامة.