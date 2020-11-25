النزاهة توقف 10 موظفين بتهمة التلاعب بعقارات الدولة في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر في هيئة النزاهة بأن الأخيرة أوقفت يوم الاربعاء 10 موظفين من أصل 12 مطلوباً بتهمة التلاعب بعقارات الدولة في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من النزاهة اعتقلت، أمس الثلاثاء، 2 من أصل 4 موظفين مطلوبين من مكتب النائب الثاني لمحافظ نينوى حسن العلاف، وذلك لتواطئهم في ملف التلاعب بأراضي بلدية الموصل على اعتبار أن العلاف هو رئيس لجنة توزيع الأراضي في المحافظة".

وأضاف أن النزاهة اعتقلت أيضا "3 موظفين من شعبة تنظيم المدن و4 آخرين من شعبة الاملاك في المقر الثاني لبلدية الموصل بالإضافة الى موظف من مقر البلدية".

وبحسب المصدر، فإن "جميع المعتقلين صادرة بحقهم اوامر القاء قبض على خلفية اعترافات احد المعقبين المعتقلين في النزاهة بالإضافة الى العثور على ادلة تؤكد التلاعب بالأوراق الاصولية لبعض الاراضي".

واشار المصدر الى ان "النزاهة ماتزال تلاحق اثنين من موظفي مكتب النائب الثاني للمحافظ من بينهم مدير مكتبه وذلك من اجل اعتقالهما وفق المذكرات القضائية الصادرة بحقهما".