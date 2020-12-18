النزاهة تلقي القبض على مسؤولين رفيعين في نينوى

شفق نيوز/ القت قوة من هيئة النزاهة، يوم الجمعة، القبض على مدير بلدية الموصل لإتهامه بالتورط مع شبكة واسعة تتلاعب بأراضي الدولة، وكذلك مسؤول في دائرة صحة نينوى بتهم فساد.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، ان قوة من هيئة النزاهة في نينوى، "اعتقلت أواخر هذا الاسبوع وكيل مدير بلدية الموصل المهندس وليد موفق، والذي كان يشغل منصب مسؤول شعبة تنظيم الأملاك في البلدية".

وبين المصدر ان اعتقال موفق "جاء على خلفية تفكيك شبكة كاملة لبيع والتلاعب بأراضي الدولة قبل اسبوعين"، مضيفا ان "سبب اعتقال موفق هو لتورطه في هذه القضايا وكان على دراية بأرقام قطع الاراضي المميزة والتي تصل اسعارها الى مبالغ خيالية وقد يكون مشتركاً في تسريبها وبيعها لكن التحقيق معه ما زال جارياً حتى الان".

واضاف انه "بعد اقل من 24 ساعة اعتقلت النزاهة مدير اللجان الطبية في دائرة صحة نينوى الدكتور محمد عودة، لشبهات تتعلق بالفساد ايضاً، لكن لم يتبين السبب الحقيقي وراء اعتقاله حتى الان".