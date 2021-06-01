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النزاهة تقتاد موظفاً ومعقب معاملات من داخل مقهى في الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-06-01T19:10:36+0000
النزاهة تقتاد موظفاً ومعقب معاملات من داخل مقهى في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بقيام قوة أمنية برفقة النزاهة بإلقاء القبض على موظف ومعقب معاملات يوم الاثنين واقتيادهما من داخل مقهى في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "النزاهة ألقت القبض على موظف في أملاك بلدية الموصل ومعقب معاملات كان برفقته في أحد المقاهي في شارع الزهور بالجانب الايسر من الموصل".

وأضاف أن "عملية الاعتقال تمت، وتوجهت النزاهة برفقة قوة من سوات الى منزلي المتهمين لتفتيشهما".

وبشأن سبب الاعتقال، أوضح المصدر أن "الموظف متهم بتسريب ارقام قطع اراضي سكنية مميزة ضمن املاك البلدية وبيعها للمعقبين"، مضيفا أن "هناك موظفة في البلدية ايضاً متورطة معهما". 

يجدر بالذكر ان النزاهة قد فككت شبكة تلاعب وتزوير باملاك الدولة في نينوى قبل عدة اشهر واعتقلت اكثر من 10 متهمين في تلك الحملة .

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