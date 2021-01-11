النزاهة تقبض على 8 موظفين في بلدية الموصل لتلاعبهم بعقارات الدولة

شفق نيوز/ كشف مصدر في بلدية الموصل، يوم الاثنن، أن هيئة النزاهة اعتقلت ثمانية موظفين ببلدية الموصل بتهمة التلاعب بعقارات واملاك الدولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان المعتقلين غالبيتهم من اللجان المشلكة لتوزيع الاراضي، والتي تسمى "لجان التمليك"، وهم من مختلف الأقسام في بلدية الموصل، مبينا أنه يجري التحقيق معهم في هذا الملف.

وتأتي هذه العملية بعد اقل من شهر على تفكيك هيئة النزاهة لاكبر شبكة تلاعب وتزوير بالاراضي واملاك الدولة، وغالبية أفراد الشبكة من موظفي بلدية الموصل ومن بينهم مدير شعبة الاملاك السابق الذي كان يسمى بـ"عرافة" الارقام الخاصة بالاراضي المميزة.

ويوم الخميس الماضي، اغلقت وزارة العدل مديرية التسجيل العقاري في محافظة نينوى بعد القبض على عصابة تزوير غالبية افرادها من الموظفين الحكوميين.

وقال مصدر امني مسؤول في نينوى انه تقرر غلق المديرية لشهرين اعتبارا من ١٠ كانون الثاني وذلك بعد القبض على عصابة تزوير وتلاعب بالاراضي ضمت اكثر من عشرة متهمين غالبيتهم من الموظفين لثبوت وجود الكثير من التلاعب والتزوير في اضابير التسجيل العقاري.

واوضح المصدر ان الاراضي التي جرى التلاعب بها تعود للمواطنين والدولة حيث تبين ان اغلب الاراضي التي سبق ان اطفأت الدولة حقوق التصرف بها تم التلاعب باضابير هذه الاراضي وتسجيلها باسماء اشخاص وهميين من قبل عصابة متخصصة بالتعاون مع بعض الموظفين الفاسدين.

وأضاف المصدر انه من الطرائف ايضا جرى اعتقال شخص يدعي انه مدير متابعة في هيئة النزاهة ويحمل هوية مزيفة قام ببيع عقار مخصص كمركز صحي في الجانب لايسر من مدينة الموصل.

وكان مجلس القضاء الاعلى قد شكل هيئة مختصة من ثلاثة قضاة للتحقيق في التلاعب والتزوير في سجلات التسجيل العقاري ومقر الهيئة في بناية محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب.