النزاهة تعتقل 3 موظفين في المصرف الزراعي بالموصل بقضايا اختلاس مالي

شفق نيزو/ افاد مصدر امني في نينوى، يوم الاربعاء، باعتقال ثلاثة موظفين في المصرف الزراعي بمدينة الموصل بتهمة اختلاس اموال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية من هيئة النزاهة اعتقلت اليوم ثلاثة موظفين في شعبة الحسابات في المصرف الزراعي على خلفية عمليات اختلاس حدثت في صندوق المصرف".

وبين ان "النزاهة طابقت عدداً من المبالغ المالية ووجدت نقصاً مالياً مما كشف عن عملية الاختلاس التي حدثت، وعلى اثرها جرى اعتقال الموظفين الثلاثة للتحقيق معهم".

جدير بالذكر ان هيئة النزاهة في نينوى فككت خلال هذا العام شبكة مكونة اكثر من 10 أفراد كانوا مشتركين بعمليات فساد وتلاعب بسجلات رسمية في دائرة التسجيل العقاري في الموصل، الملف ووضعت يدها على اكثر من 1000 معاملة تخص الأراضي وتحفظت على قرابة 300 قيد لوجود مخالفات قانونية.

وتوالت أوامر القبض بقضايا التلاعب بعقارات الدولة فضلا عن ضبط عمليات فساد مالي واداري في دوائر حكومية اخرى، وكان اخرها صدور مذكرتي القاء قبض بحق قائممقام الموصل زهير الاعرجي بتهم تتعلق بالفساد في ملف الاراضي السكنية.