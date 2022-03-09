النزاهة تعتقل موظفين اثنين في لجنة تعويض المتضررين من الارهاب

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاربعاء، باعتقال موظفين اثنين في لجنة تعويض المتضررين من الإرهاب لتورطهم بقضايا فساد مالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من النزاهة في نينوى اعتقلت اثنين من موظفي اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين من العمليات الارهابية بتهم فساد على خلفية اعترافات معقب معاملات تم اعتقاله امس الثلاثاء".

وبين أن "الموظفين جرى اعتقالهما خارج الدائرة لكونهما لم يباشرا بالدوام الرسمي اليوم"، مشيراً إلى أن "النزاهة لديها ادلة عليهما بالتعامل مع احد المعقبين في تسريع اجراءات تقديم المعاملات الخاصة بضحايا الارهاب".

ومنذ العام الماضي ولغاية الآن نفذت هيئة النزاهة في محافظة نينوى العشرات من أوامر القبض والاعتقال لموظفين حكوميين لتورطهم بقضايا فساد مالي وإداري، ومن بين أبرز تلك القضايا ملف عقارات الدولة الذي كشف عن تورط العديد من الموظفين والمسؤولين في دائرة عقارات الدولة بعمليات بيع وتلاعب بالأملاك العامة والخاصة.