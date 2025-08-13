النزاهة تعتقل مسؤولاً ومهندسين في ديوان محافظة صلاح الدين بتهمة الفساد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، عن ضبط مسؤول في ديوان محافظة صلاح الدين وثلاثة مهندسين في أحد المشاريع بالمحافظة، لإضرارهم عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين التي قامت بالانتقال إلى ديوان المحافظة، تمكنت من ضبط معاون مدير قسم الرقابة والتدقيق، إثر قيامه بتنظيم كتاب تدقيق سلفة "وهمية" بمبلغ ملياراً و449 مليوناً و957 ألف دينار.

وبينت أن المبلغ المذكور تم صرفه لمشروع تأهيل أحد شوارع الدجيل، كما تم اعتقال ثلاثة مهندسين في دائرة المهندس المقيم في المشروع الذي لم يتم الشروع بتنفيذه أصلاً وهو "مشروع وهمي".

وأشارت إلى تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي نفذت بناء على مذكرة قضائية وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، وعرضه برفقة المتهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة لاستكمال الإجراءات القانونية المناسبة.