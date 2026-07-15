النزاهة تعتقل مدير شركة إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط وعدداً من الموظفين

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، باعتقال مدير شركة إنتاج الطاقة الكهربائية للفرات الأوسط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من النزاهة اعتقلت مدير شركة إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط وعدداً من موظفيها".

يشار إلى أن القوات الأمنية والجهات المعنية بمكافحة الفساد في ‏العاصمة بغداد وعموم المحافظات باشرت منذ 28 حزيران/ ‏يونيو 2026 بحملة واسعة لمكافحة الفساد طالت منازل نواب ‏وسياسيين ورجال أعمال على خلفية اتهامات بالكسب غير ‏المشروع وهدر المال العام.‏

ويوم أمس، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن ‏الإطاحة بمدير الأشغال العسكرية في وزارة الدفاع وضباط ‏كبار في الوزارة.‏