النزاهة تطيح بمدير محطة نفطية في نينوى بتهمة اختلاس 300 مليون دينار

شفق نيوز- نينوى

كشف مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، أن هيئة النزاهة الاتحادية القت القبض على مدير محطة تعبئة الشمال في قضاء سنجار، بعد ثبوت تورطه باختلاس أكثر من 300 مليون دينار، من أموال المحطة المتحصلة من بيع المنتجات النفطية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاً من هيئة النزاهة الاتحادية وباسناد من قوة أمنية متخصصة، تمكن من اعتقال مدير محطة تعبئة الشمال في ناحية الشمال التابعة لقضاء سنجار، بعد التحقق من تورطه باختلاس مبلغ يزيد عن 300 مليون دينار عراقي".

وأضاف أن "المحطة تُعد من أبرز محطات التوزيع في المنطقة، وأن الأموال المختلسة هي من الإيرادات المتأتية من بيع المنتجات النفطية خلال الأشهر الماضية".

وأشار المصدر، إلى أن "القضاء المتخصص بقضايا النزاهة باشر التحقيق مع المتهم لمعرفة مصير المبالغ المختلسة والمتورطين الآخرين إن وُجدوا، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أعلنت أمس الأول الاثنين، ضبطها مُتَّهمين في محافظة ذي قار؛ بجريمة الرشوة واستغلال الوظيفة العامة، ومُخالفاتٍ في عقودٍ مُبرمةٍ من دائرة صحَّة مُحافظة نينوى.