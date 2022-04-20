النزاهة تضبط تورط موظفي كبار بهدر المال العام في كربلاء

شفق نيوز/ كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، عن ضبط عدة حالات لهدر المال العام في عدد من دوائر محافظة كربلاء، مبينة تورط موظفين كبار في تلك العمليات.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة انتقل إلى مقر الهيئة العامة للضرائب في كربلاء، وتمكن من ضبط المتهم معاون مدير هيئة ضرائب كربلاء؛ لقيامه بإعطاء صرف استحقاق إلى الموزع المعتمد لشركة زين دون استيفاء كامل مبلغ الاستحقاق الضريبي المتحقق على الشركة والبالغ مقداره 698 مليوناً و71 ألف دينار.

وأشارت إلى أن تقدير هذا المبلغ تم خلافاً لضوابط التحاسب الضريبي، إذ اعتمدت نسبة 20% من العمولات كأرباح لغرض التحاسب الضريبي، وكان من المفترض التحاسب بنسبة 50%، ويكون المبلغ المتحصل ملياراً و745 مليون دينار، مما سبب هدراً للمال العام بمقدار ملياراً و47 مليون دينار.

وأضافت انه عملية أخرى، قام الفريق الذي انتقل إلى دائرة صحة كربلاء - مدينة الإمام الحسين الطبية بالكشف عن وجود هدر للمال العام في المدينة الطبية بلغ 118 مليوناً و72 ألف دينار، مبينة وجود مغالاة في أسعار شراء 257 سريراً طبياً من قبل رئيس لجنة المشتريات بالتعاون مع أحد موظفي قسم الحسابات.

وأوضحت الدائرة أن فريق العمل نفذ عمليَّة ثالثة، حيث انتقل فيها إلى اتحاد الصناعات العراقي/ غرفة صناعة كربلاء، وتمكن بعد البحث والتحري في الكشف عن قيام معاون مدير المصرف الصناعي بالتعاون مع متهمين اثنين بتنظيم هوية عضوية لأحد المواطنين في غرفة صناعة كربلاء خلافاً للضوابط عن طريق الاحتيال، وتزوير الأوراق الثبوتية للمواطن؛ لغرض الحصول على قرض مقداره 50 مليون دينار من المصرف الصناعي.

وأكدت أنه تم تنظيم محاضر ضبط بالعمليات المنفذة وفقاً لمذكرات قضائية، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في كربلاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.