النزاهة تستقدم مديـر عام في وزارة النقــل

شفق نيوز/ أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمرٍ باستقدام مديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة النقل؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، أنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المُدير العامِّ السابق للشركة العامَّة لإدارة النقل الخاص، مُبيِّنةً أنَّه جاء إثر المُخالفات الحاصلة في عقد المُشاركة الخاصِّ بإدارة ساحة "عباس بن فرناس" لمُدَّة خمس سنواتٍ الذي أبرمته الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصِّ مع إحدى الشركات الأهليَّـة.

وأضافت أنَّ أمر الاستقدام، الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، جاء استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

يُذكَرُ أنَّ الهيئة أعلنت في في الثالث من تشرين الثاني الماضي عن صدور أمرٍ باستقدام المُدير العام الحاليِّ للشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصِّ؛ لوجود مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين الشركة وشركة" هايكون" اللبنانيـَّة؛ لإنشاء مشروع محطة الديوانيَّـة.