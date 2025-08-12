النزاهة تحيل "نجم القصاب" إلى محكمة جنح الرصافة بتهمة "النصب والاحتيال"

شفق نيوز- بغداد

قررت محكمة تحقيق النزاهة، يوم الثلاثاء، إحالة المحلل السياسي "نجم القصاب" إلى محكمة جنح الرصافة بتهمة "النصب والاحتيال".

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة أحالت القصاب بصفة متهم مكفل إلى محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة لمحاكمته وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، بعد ثبوت ارتكابه جريمة النصب والاحتيال ومحاولة الاستحواذ على المال العام بطريقة غير قانونية".

وأشار إلى "ضبط الوصولات التي قدمها وتبين بأن محتواها وهمي واعتبرت مبرزاً جرمياً بالقضية وسيتم تحديد موعداً لإجراء المحاكمة العلنية".