النزاهة: الحبس الشديد لــ"طبيب أسنان" تعهد بغلق إخبار مقابل مئة مليون دينار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة عن صدور قرار حكم بحق أحد الأطباء بالحبس الشديد؛ بتهمة الوعد والتعهد بغلق أحد الإخبارات المتعلقة بقضايا فساد.

دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن القضيَّـة التي حققت فيها مديرية تحقيق بغداد وإحالتها إلى القضاء،أفادت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق طبيب أسنان؛ إثر قيامه بتسلم مبلغ (100) مليون دينار عراقي؛ مقابل إجراء عمل من أعمال هيئة النزاهة بدون صفة قانونيَّـة عبر التعهد بغلق الإخبار الخاص بشأن أحد العقارات في محلة كطانة.

وأضافت إنّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد ثلاث سنوات؛ استناداً إلى مقتضات القرار (160 لسنة 1983 المعدل) من قانون العقوبات.