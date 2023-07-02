النزاهة: استقدام 13 ضابطاً أمنياً في ميسان لـ"مخالفتهم واجباتهم الوظيفية"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة استقدام 13 ضابطاً في شرطة ميسان؛ جراء الخروقات المرتكبة في قيادة شرطة المحافظة، ومخالفة الضباط واجباتهم الوظيفية.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّـة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأن محكمة تحقيق ميسان المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام (13) ضابطاً في قيادة شرطة ميسان برتبة "عميد ومقدم"، جراء المخالفات المقترفة في قيادة شرطة المحافظة.

وأردفت الدائرة مبينة أن الأمر جاء على إثر المخالفات التي أشرها ديوان الرقابة الاتحادي في تقريره للعام 2021، الخاص بقيادة شرطة المحافظة.

وأضافت إن محكمة تحقيق ميسان المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام بحق المتهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (330) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل.