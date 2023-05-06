"النخبة" تنهي 80% من عمليات التهريب في ديالى

شفق نيوز/ أكد مسؤول أمني عراقي، يوم السبت، انخفاض عمليات التهريب إلى خارج محافظة ديالى، بنسبة تجاوزت 80% بفعل خطط ملاحقة المهربين بالتنسيق مع قوات النخبة.

وقال الناطق باسم الحشد الشعبي في ديالى، صادق الحسيني، لوكالة شفق نيوز، إن "خطة قيادة العمليات وبالتنسيق مع الحشد الشعبي والتشكيلات الأمنية لإنهاء عمليات التهريب، شملت عدة محاور بالتنسيق مع التشكيلات الأمنية وقوات النخبة الخاصة، وتضمنت تكثيف نقاط التفتيش في الطرق الخارجية والرصد الاستخباري والعمليات الاستباقية المكثفة ضد أوكار المهربين والمناطق المشبوهة".

وأضاف، أن "الخطط أثمرت عن اعتقال العشرات من المهربين وتفكيك شبكات عدة وتحييد نشاط وتحركات شبكات أخرى"، مشيرا إلى ضبط نحو 400 شاحنة ومركبة معدة للتهريب والاستيلاء عليها، إلى جانب إحباط تهريب أو مرور مواد ممنوعة متنوعة.

ولفت الحسيني إلى أن "الخطة تسير بمضامينها المرسومة بالتنسيق مع قوات النخبة التي تواصل مطاردة المهربين بالتنسيق مع التشكيلات الامنية والاستخبارية، مؤكداً أن "ديالى حققت نجاحات غير مسبوقة في مكافحة التهريب وتحرير الطرق من جميع أشكال الأتاوات، وضمان سير القوافل التجارية الرسمية بحرية دون أي إبتزازات او مضايقات".

وشرعت عمليات ديالى والتشكيلات الأمنية والحشد وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، بخطط وحملات مكافحة التهريب بسبب تصاعد عمليات التهريب الداخلية والخارجية في حدود ديالى، وتضمنت تلك العمليات كمائن وتعزيزات أمنية وحملات استخبارية واستباقية في الوحدات الإدارية الحدودية.