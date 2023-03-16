النخبة تعتقل أكثر من 20 مطلوباً في خالص ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، يوم الخميس، ان قوات الفرقة الخاصة "النخبة" اعتقلت اكثر من 20 مطلوبا بجرائم جنائية مختلفة بسلسلة مداهمات في عدة مناطق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قوات الفرقة الخاصة داهمت عدة مناطق سكنية داخل وخارج الخاص (17 كم شمال شرق بعقوبة)، وعددا من البساتين والمزارع لملاحقة مطلوبين كبار مطاردين منذ سنوات عدة.

واكد المصدر، ان جميع المعتقلين مدانون بجرائم مختلفة باستثناء الجرائم الارهابية او الانتماء لداعش فيما لازالت ترابط دوريات متحركة للقوات الخاصة في الخالص، واقضية ديالى وبشكل مكثف داخل بعقوبة لاستكمال خطط ملاحقة المطلوبين وقادة الجماعات المسلحة والخارجة عن القانون.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني قد أمر، يوم الجمعة 10 آذار/مارس، بإرسال قوات خاصة من بغداد، إلى محافظة ديالى، لفرض الأمن.

وكان السوداني، قد زار محافظة ديالى مؤخرا، وأمهل قادة الأمن أسبوعين لاستعادة الأمن والاستقرار لديالى، فيما أشار إلى عدم وجود خطوط حمراء في عملية إنقاذ القانون.

وشهدت ديالى خلال الاشهر الأخيرة هجمات في مناطق عدة، وخلفت ضحايا ومصابين إلى جانب حوادث أخرى أبرزها اغتيال طبيب مشهور.

يذكر ان قوات الفرقة الخاصة دخلت ديالى قبل نحو أسبوع واعتقلت أكثر من 150 مطلوبا بينهم مقربون من مسؤولين وجهات متنفذة ومنتسبين في الحشد الشعبي.