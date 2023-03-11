النخبة تداهم غربي مدينة بعقوبة لمطاردة المطلوبين واعتقال ثلاثة دواعش في ديالى

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم السبت، ان قوات النخبة شنت عمليات مداهمة لمناطق غربي مدينة بعقوبة لمطاردة المطلوبين .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قوات النخبة شنت عمليات دهم وتفتيش وسط إجراءات امنية مشددة في عدد من مناطق غرب بعقوبة بحثا عن مطلوبين.

وأشار المصدر ان عمليات النخبة ستطال جميع معاقل المطلوبين في ديالى، مبينا ان القوات الخاصة التي دخلت ديالى لها القدرة على التعامل مع مختلف المواقف الامنية وهي مدربة ومجهزة بأحدث الاسلحة (الفتاكة)

ونفى المصدر الافراج عن أي معتقل لغاية هذه اللحظة منذ بدأ العملية الخاصة في ديالى امس.

من جهتها افادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في بيان اليوم، بأن "عملياتها الامنية لمتابعة العناصر الارهابية للقصاص منهم وتجفيف منابعهم وبعمليات استباقية مختلفة استندت على الدقة في التنفيذ نتج عنها القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب) لإنتمائهم لداعش، حيث نشط عملهم داخل التنظيم في تقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية وملابس ووقود وتقديم المعلومات عن تحركات القوات الامنية ونصب العبوات الناسفة على طريق البساتين في قرية زاغنية وتفجير عجلة مفخخة في المنطقة ذاتها ، فضلا عن كونهم من ضمن المشتركين في اغتيال اثنين اهالي منطقة بعقوبة بمحافظة ديالى.

ووفقا للبيان فقد جرى تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة.

ودخلت ديالى امس الجمعة قوات خاصة من بغداد بأمر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني واعتقلت عددا من المطلوبين المقربين من نواب ومسؤولين وجهات متنفذة

واكدت خلية الإعلام الامني امس الجمعة في بيان ان عدد المعتقلين وصل لأكثر من 80 شخص حتى الآن وفق مذكرات قبض ومواد قانونية مختلفة وضبط كميات كبيرة من الاسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة والاسلحة الكاتمة للصوت .