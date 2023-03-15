"النخبة" العراقية تداهم الخالص بحثاً عن قادة الجماعات المسلحة

شفق نيوز/ داهمت قوات الفرقة الخاصة "النخبة"، اليوم الأربعاء، قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة بحثا عن مطلوبين من قادة الجماعات المسلحة منذ سنوات.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، إن قوات النخبة انتشرت، اليوم، بشكل مكثف في مداخل الخالص، (15 كم شمال شرق بعقوبة)، كما شنت مداهمات في الأحياء السكنية بحثا عن مطلوبين ورؤساء مجاميع مسلحة متهمة بـ الخطف والاغتيال.

واكد المصدر، اعتقال عدد من المطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية، فيما تواصل النخبة عمليات الملاحقة والتفتيش ضمن أهداف محددة.

يذكر أن قوات النخبة دخلت ديالى الجمعة الماضي، بأمر من رئيس الوزراء محمد السوداني واعتقلت أكثر من 100 مطلوب بينهم مقربين من مسؤولين وجهات متنفذة ضمن 3 وحدات إدارية حتى الآن.