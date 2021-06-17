النجف وكربلاء.. القبض على تجار مخدرات و6 أشخاص اغتصبوا "بائع جوال حدث"

شفق نيوز/ أعلنت محافظة النجف، يوم الخميس، القبض على ستة متهمين خطفوا واغتصبوا "بائع جوال حدث"، في حين أفادت شرطة كربلاء بالقبض على متهمين بتجارة المواد المخدرة.

وقال محافظ النجف في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه يثمن ويشكر قائد شرطة المحافظة ومكافحة الاجرام والمفرزة المختصة التي القت القبض على ستة متهمين قاموا بخطف بائع جوال حدث واغتصابه.

وأشار المحافظ إلى احالة المتهمين للقضاء لينالوا جزائهم العادل، مقدماً شكره الكبير لفريق العمل للجهودهم الاستثنائية التي استمرت من الساعة الثامنة مساءا حتى الساعة السابعة صباحا والتي فيها أصبح جميع المتهمين تحت قبضة العدالة.

بدورها أفادت شرطة كربلاء، بالقاء القبض على متهمين بتجارة المواد المخدرة وتضبط بحوزتهم أسلحة ومشروبات كحولية.

وأوضحت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكن من القبض على متهمين اثنين وضبط بحوزتهم على مادة الكرستال المخدرة مخبئة داخل الأكياس.

وبينت أنه ضبط بحوزة المتهمين أيضاً أسلحة عبارة عن بندقية ومسدس، إضافة الى ادوات تعاطي مع علب من المشروبات الكحولية، كذلك تم ضبط بحوزتهم آلات جارحة وأموال مع أجهزة موبايل، مشيراً إلى توقيفهم من قبل المحاكم المختصة بجريمة المتاجرة بالمواد المخدرة .