النجف.. وضع اليد على مواد قاتلة للعراقيين بأيادٍ أجنبية

شفق نيوز/ أعلن جهاز المخابرات العراقي، يوم الثلاثاء، عن ضبط معمل "غير شرعي" لتغليف الحليب المجفف المنتهي الصلاحية بعلامات تجارية بتاريخ حديث، ومواد غسيل غير صحية.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع مكافحة الجريمة المنظمة من ضبط معمل غير شرعي لتصنيع مادة الحليب المجفف يكون بخلط عدة عناصر من مواد الحليب التالفة المنتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها بأكياس تجارية".

وأضاف "كما يقوم هذا المعمل بتصنيع مواد لغسيل الملابس غير صحية ووضع صلاحية طويلة الأمد من خلال وجود آلة تحدد تاريخ الصلاحية".

وأشار إلى أن "هذه العملية جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص بإشراف جهاز المخابرات الوطني العراقي والجريمة المنظمة، حيث نجح هذا الفريق من ضبط هذه المواد غير الشرعية داخل المعمل في منطقة الطريق السياحي قرب جسر معمل أسمنت الكوفة، وإلقاء القبض على جميع العاملين الذين بداخله".

وبين أن "العاملين من جنسيات أجنبية مخالفين لشروط الإقامة، وقد تبين أن عائدية هذا المصنع لشخص عراقي الجنسية"، مؤكداً أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المواد وفق محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية".