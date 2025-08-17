النجف وصلاح الدين.. العثور على جثتي امرأتين إحداهما داخل تنور

شفق نيوز– النجف/ صلاح الدين

أفاد مصدران أمنيان في محافظتي النجف وصلاح الدين، يوم الأحد، بالعثور على جثتين لفتاة شابة وسيدة في حادثين منفصلين.

وأخبر مصدر أمني في ذي قار، وكالة شفق نيوز، بالعثور على جثة امرأة شابة تبلغ من العمر 21 عاماً داخل تنور طين في منزل بإحدى القرى بناحية العباسية جنوبي محافظة النجف.

وأكد المصدر أن قوة أمنية قامت برفع الجثة ونقلها إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي سياق متصل، عُثر اليوم على جثة امرأة متوفية على ضفاف نهر دجلة في منطقة البوحشمة بناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين.

وبحسب مصدر امني هناك، فإن القوات الأمنية والجهات المختصة بدأت بالتحقيق في الحادث، وتم نقل المرأة لاتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة.