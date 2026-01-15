النجف وذي قار .. مقتل شاب طعناً وإصابة زوجين بإطلاق نار بعد اقتحام منزلهما

شفق نيوز- النجف/ ذي قار

أفادت مصادر أمنية، يوم الخميس، بمقتل شاب طعناً وإصابة زوجين بإطلاق نار في النجف وذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في العشرينات من عمره قتل طعناً بسكاكين على يد مجموعة مجهولة في ساحة الصدرين وسط مدينة النجف"، مبينا أن "ظروف الجريمة لا تزال غامضة".

وأشار إلى "نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والجهات المتورطة فيه".

وفي حادثة منفصلة، ذكر مصدر آخر للوكالة، أن "مسلحين مجهولين اقتحموا منزلاً في قضاء الدواية شمال شرق محافظة ذي قار، وأطلقوا النار على رجل وزوجته ما أدى إلى إصابتهما، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن "دوافع الحادث لم تُعرف حتى الآن"، مبيناً أنه "تم نقل المصابين إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق لمعرفة تفاصيل وملابسات الحادث".