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النجف وذي قار.. مصرع شخصين والإطاحة بـ"أخطر" تاجر مخدرات

Category: أمـن

Date: 2021-06-05T16:21:48+0000
النجف وذي قار.. مصرع شخصين والإطاحة بـ"أخطر" تاجر مخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بمصرع شخصين في حادثين منفصلين بمحافظة ذي قار، بينما ألقت قوات أمنية القبض على "أخطر" تاجر مخدرات في النجف.

وقال مصدر أمني في ذي قار لوكالة شفق نيوز، إن "شابا يبلغ من العمر 17 عاما لقي مصرعه بحادث غرق في نهر الفرات بناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، أن "حادثا آخر أنهى حياة رجل في الأربعينيات من عمره بصعقة كهربائية داخل محله بمنطقة الحي الصناعي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وفي النجف، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "عملية أمنية من قبل استخبارات الجريمة المنظمة في النجف، تمكنت من إلقاء القبض على أخطر تاجر مخدرات بالمحافظة وبحوزته 2000 حبة مخدرة". 

وأشار إلى أن "العملية تمت بمنطقة الرضوية جنوبي مدينة النجف".

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