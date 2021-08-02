النجف وذي قار.. إحباط "صفقة مخدرات" وتوضيح حقيقة تمرد عشيرة على الدولة

Category: أمـن

Date: 2021-08-02T21:14:07+0000
النجف وذي قار.. إحباط "صفقة مخدرات" وتوضيح حقيقة تمرد عشيرة على الدولة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، الاثنين، بإحباط صفقة مخدرات بين تاجرين واعتقالهما من قبل القوات الأمنية.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة من الأمن الوطني أحبطت صفقة مخدرات بين تاجرين في احدى مزارع قضاء الكوفة بمحافظة النجف، ودخلت في اشتباك عنيف مع التاجرين".

وأضاف المصدر، أن "الاشتباك المسلح انتهى باعتقال التاجرين ومصادرة نصف كيلوغرام من مادة الكرستال، ومئات الحبوب المخدرة".

وفي تطور منفصل، أوضح قائممقام قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، حيدر غالب، حقيقة تمرد احدى العشائر على سلطة القانون في القضاء.

وذكر غالب لوكالة شفق نيوز، أن "الأنباء التي تحدثت عن قيام عشيرة (الدبات) بنصب سيطرة بإحدى المناطق والبحث عن أفراد من عشيرة الهلاليين نتيجة خلافات سابقة معهم غير صحيح ولا اساس له إطلاقا".

وبين، أن "إدارة القضاء لن تسمح بهكذا أنواع من التمرد على القانون، وأن هناك توجيهات صارمة باعتقال اي فرد أو مجموعة من الأفراد يتبعون لأي عشيرة يقدمون على نصب سيطرة أمنية او مخالفة القوانين المعمول بها".

وأكد، أن "المجتمع العشائري مليء بالمشاكل التي لا تعد ولا تحصى وان إدارة القضاء والوجهاء يسعون لحل أي مشكلة بالسلم وعدم اللجوء لاستخدام السلاح".

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