النجف وبغداد.. إصابة نازحين بانفجار واعتقال شخص بحوزته مخدرات

شفق نيوز/ افاد مصدران أمنيان بمحافظتي النجف وبغداد، يوم الجمعة، باصابة شخصين نازحين بانفجار مخلف حربي واعتقال شخص بحوزته كيلوغرامين اثنين من المخدرات.

وذكر أحد المصدرين لوكالة شفق نيوز، ان "مخلفا حربيا قديماً انفجر اليوم في منطقة النازحين بناحية الحيدرية شمالي المحافظة وأدى لاصابة رجل ثلاثيني بجروح بليغة مع ابنه وعمره دون الـ 15 عاما".

وبين المصدر، ان " المصابين هما من المواطنين النازحين في المنطقة"، لافتا إلى أنه " تم نقلهما إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم ".

وفي بغداد، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "سيطرات شرطة بغداد تمكنت من القبض على شخص ضبط بحوزته ٢ كيلو من المخدرات (كرستال) في سيطرة بغداد - واسط".