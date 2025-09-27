النجف وبابل.. إعادة فتاتين هاربتين إلى ذويهما و حادث سير يخلف ضحايا

شفق نيوز- النجف/ بابل

أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، بإعادة فتاتين هاربتين إلى ذويهما ومصرع واصابة عدد من الأشخاص بحادث سير مروع في محافظتي النجف وبابل.

وذكرت مديرية شرطة النجف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وردت إخبارية إلى محطة الاستجابة (911) تفيد بهروب فتاتين من ذويهما في محافظة بغداد، مع احتمالية توجههما إلى النجف، بعد أن قامتا بتسجيل مقطع فيديو وإرساله إلى أحد أقاربهما".

وأضافت أنه "على الفور، جرى إشعار الجهات الأمنية والاستخباراتية وتعميم المعلومة على المفارز المنتشرة في العتبات المقدسة وفي الأماكن التي يُحتمل تواجدهما فيها، حيث باشرت كوادر العتبة العلوية بالتحري والمتابعة، ليتم العثور على الفتاتين قرب العتبة من خلال كاميرات المراقبة"، مبينة أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق الأصول، وتسليمهما إلى ذويهما أصوليا".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بأن "حادث سير مروري مروع وقع على الطريق الدولي السريع قرب قضاء المحاويل في محافظة بابل أدى إلى انقلاب عجلة".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوته، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى وجثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي".