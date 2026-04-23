النجف والأنبار.. ضبط 600 حبة كبتاغون وإنقاذ طفل ابتلع "قفلاً" (صور)

أفادت قيادة شرطة محافظة الأنبار، يوم الخميس، بإلقاء القبض على متهم ضبط في داره بقضاء الرمادي 615 حبة مخدرة من نوع الكبتاغون، فيما أعلنت دائرة صحة النجف نجاح استخراج "قفل" من جسم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات في مستشفى الزهراء.

وعن تفاصيل ضبط المخدرات في الرمادي، أوضحت شرطة الأنبار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة أمنية داهمت بعد استحصال الموافقات القضائية دار المتهم (أ.د.ع.م) وتم إلقاء القبض عليه.

وأشارت إلى أن عملية تفتيش الدار أسفرت عن ضبط 615 حبة مخدرة من نوع كبتاغون، مبينة أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي وتسليم المتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

أما في النجف، فقد ذكرت دائرة صحة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مستشفى الزهراء التعليمي/ قسم جراحة الأطفال استقبل حالة طارئة لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات قام بابتلاع جسم غريب.

وبعد إجراء فحص بالأشعة السينية للطفل تبين وجود "قفل" داخل جسمه، وعلى إثر ذلك، بحسب دائرة الصحة، تم التنسيق مع مدينة الصدر الطبية / قسم جراحة القلب والأوعية الدموية لاستخراج "القفل"، وتم ذلك بنجاح عن طريق الناظور، والطفل الآن بحالة صحية جيدة.