النجف والبصرة .. شخص يقتل شقيقته وإصابة تاجر مخدرات بعد أن هدد الأمن بقنبلة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، يوم الثلاثاء، بأن مواطنا قتل شقيقته بظروف غامضة شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا يبلغ من العمر 22 عاما أقدم على قتل شقيقته البالغة من العمر 18 رميا بالرصاص داخل منزلهما بناحية الحيدرية شمالي محافظة النجف".

وبين المصدر، أن "أسباب الجريمة ودوافعها ما تزال غامضة، حيث نقلت الأجهزة الامنية الجثة للطب العدلي، فيما اعتقلت الجاني وأوقفته داخل مركز تحقيق خاص".

في غضون ذلك تمكنت القوات الأمنية في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، من إصابة تاجر مخدرات حاول تنفيذ هجوم عليها بقنبلة يدوية أثناء عملية اعتقاله.

وأبلغ مصدر في الشرطة المحلية وكالتنا، بأن القوات الامنية تمكنت من اعتقال تاجر مخدرات بعد أن تمكنت من إصابته لرفضه تسليم نفسه لأكثر من ساعة ونصف ضمن منطقة الطويسة مركز قضاء البصرة.

وأضاف أن، والدة المتهم ايضا حاولت إقناعه بتسليم نفسه إلا أن رفض ذلك ليقع الحادث.