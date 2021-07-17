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النجف.. مقتل فتاة خنقاً والإطاحة برجل أمن سرق أموال وهواتف زملائه

Category: أمـن

Date: 2021-07-17T20:27:53+0000
النجف.. مقتل فتاة خنقاً والإطاحة برجل أمن سرق أموال وهواتف زملائه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم السبت، بعثور القوات الأمنية على جثة تعود لفتاة وسط المحافظة، في وقت اعتقلت رجل أمن سرق أموال وهواتف زملائه بعد تتبع دام عدة أسابيع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة فتاة في العشرينيات من عمرها مقتولة (خنقاً) ومرمية جثتها قرب معمل الموز في قضاء الكوفة "، لافتا إلى أن" الجثة نقلت للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

وفي السياق اوضح المصدر، أن "قوة أمنية اعتقلت سارق أجهزة هواتف عناصر مكافحة الشغب واموالهم بمدينة النجف، بعد متابعة استمرت عدة أسابيع عبر كاميرات المراقبة، حيث تمت الاطاحة به اليوم"، مضيفا أن " السارق (الملثم) اتضح انه عنصر زميل لهم في فوج مكافحة الشغب بالمحافظة".

وبين المصدر، أن "هناك ضغوطا تمارس على العناصر التي تعرضت للسرقة من أجل التنازل عن قضاياهم بحقه والاكتفاء بدفع غرامات مالية لهم، وإغلاق القضية من قبل أفراد عشيرة السارق".

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