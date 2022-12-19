النجف.. مقتل شاب بسبب "قضية شرف" والقبض على شخص احتال على مئات المواطنين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف اليوم الإثنين، بمقتل شخص في وسط المحافظة، فيما تم اعتقال شخص نصب على مئات المواطنين في العراق بكمين في كربلاء.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شخصاً في الثلاثينات من عمره قتل بسلاح ناري نوع مسدس على يد مجرم سابق قرب گريت مول وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "سبب القتل يعود لقضية شرف"، لافتا إلى أن " قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

من جانب آخر، تمكنت قوة أمنية في محافظة كربلاء وبكمين محكم بالتعاون مع أحد المواطنين من الاطاحة باشهر نصاب ومحتال في وسط مناطق العراق.

واضاف المصدر، ان" الجاني احتال على المئات من المواطنين في المحافظات العراقية، وبينهم المئات من اهالي قضاء المشخاب في النجف".

ولفت المصدر، إلى أن "قيمة المبالغ التي احتال بها الشخص المعتقل على المواطنين تقدر بـ40 مليار دينار عراقي".