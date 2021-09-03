النجف.. مقتل رجل دين رمياً بالرصاص على يد زوجته

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، يوم الجمعة، بمقتل رجل دين على يد زوجته بأحد اقضية المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن رجل دين شيعي في الأربعينيات من عمره قتل على يد زوجته رميا بالرصاص بسلاح نوع (مسدس) داخل منزلهم الواقع بحي المعامل وسط قضاء الكوفة بمحافظة النجف.

وبين المصدر، أن "سبب إقدام الزوجة على قتل زوجها هو نتيجة خلافات زوجية حادة بين الطرفين"، فيما لم يوضح المصدر نوعية هذه الخلافات.

وأضاف، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما أوقفت الزوجة على ذمة التحقيق".