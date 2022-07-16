النجف.. مقتل رجل بشجار مسلح وتفاصيل جديدة عن قتل المحامي 

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني بالنجف، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن واقعة مقتل المحامي في أحد المنازل الواقعة بمركز المدينة، فيما قُتل شخص آخر بـ"فض اشتباك" مسلح وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "المحامي العشريني ويدعى (ح. ج)، كان حاضراً في جلسة بأحد المنازل وحصلت مشاجرة مع أحد الحضور، فقام الأخير بسحب سلاحه وقتله بثلاثة رصاصات في جسده وفر الى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر أن "الجاني بات معروفاً لدى الأجهزة الامنية، وهي تنفذ حملة تفتيش للبحث عنه".

وكان مصدر أمني بمحافظة النجف أفاد لوكالة شفق نيوز، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، بمقتل محام على يد عنصر مجهول الهوية، داخل منزل واقع بمنطقة المزارع بمركز المحافظة.

وعلى الصعيد، قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً قُتل في شارع المدينة، وسط مدينة النجف، اثناء فض اشتباك بين مجموعة اشخاص رفع السلاح الناري فيها".

وأضاف المصدر، أن "الجناة لاذوا بالفرار بعد مقتل الشخص"، لافتا إلى ان "هذا الحادث يأتي بعد ساعات على مقتل المحامي النجفي بالرصاص ايضاً".