النجف.. مقتل اربعيني ووفاة موقوف "هو الثالث" خلال أيام  

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في النجف، اليوم الثلاثاء، بوفاة موقوف "هو الثالث" خلال أيام ومقتل رجل اربعيني في حادثين متفرقين بالمحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن موقوفاً في مكافحة اجرام النجف، توفي اليوم، بعد تدهور وضعه الصحي ونقله لمستشفى الحكيم في المحافظة.

وبين أن الضحية موقوف وفق أحكام المادة المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، لافتا الى ان حالة الوفاة هذه تعتبر الثالثة خلال 5 ايام فقط.

وشهدت النجف خلال الأسبوع الحالي حالتي وفاة لموقوفين اثنين، أحدهما متهم بقضية مخدرات والآخر محكوم وفق المادة ٤٤٤ سرقات،.

وعلى الصعيد الأمني، أفاد مصدر في النجف، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة رجل اربعيني شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة مواطن في الأربعينيات من عمره مقتول رميا بالرصاص، ومتروكة جثته على طريق قنبر علي، شمالي المحافظة".

وبين المصدر، ان "الأجهزة الامنية رفعت الجثة وأرسلتها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".