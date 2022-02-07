النجف.. مصرع سائق باصطدام عجلتين وانتشال جثته باستخدام أجهزة القطع والفصل

شفق نيوز/ افادت مديرية الدفاع المدني في النجف، يوم الاثنين، بمصرع سائق عجلة نتيجة اصطدامه بعجلة أخرى في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارزنا في مركز دفاع مدني رتل الطوارئ انتشلت جثة سائق عجلة نوع ليفان حمل بعد اصطدامها بعجلة نوع مرسيدس حمل قرب مجسر الرضوية جنوب المحافظة، حيث قامت مفارز الإنقاذ من إخراج جثة المتوفي من داخل العجلة بإستخدام اجهزه القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى ونقله إلى الطب العدلي لغرض إكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

ولفتت الى أن "سبب الحادث هو سير إحدى العجلات بالاتجاه المعاكس ( رونك سايد ) لذا تهيب مديرية الدفاع المدني بسائقي العجلات الإنتباه الشديد أثناء القيادة وتجنب السير عكس الاتجاه حفاظاً على سلامتهم وسلامة المواطنين".