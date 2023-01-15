بـ3 محافظات .. مسلحون يسطون على منزل رجل أعمال مقرب من الصدر وتفكيك عصابة "خطيرة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأحد، بتنفيذ عملية سطو مسلح على منزل رجل أعمال معروف في مدينة النجف مقرب من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن رجل الأعمال المعروف (تمكين الحسناوي) المقرب من التيار الصدري تعرض الى سرقة مبلغ يقدر بأكثر من 3 مليار دينار عراقي بعدما سطا على منزله فجر اليوم 5 مسلحون في حي الزهراء وسط محافظة النجف.

هذا ولم يخض المصدر بمزيد من التفاصيل.

في غضون ذلك أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بتفكيك عصابة وصفتها بـ"الخطيرة" نفذت جرائم قتل وسرقة وخطف في محافظتي ميسان وذي قار.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إنها نفذت عمليات استخبارية نوعية استهدفت عصابة في غاية الخطورة تنشط في محافظة ذي قار وميسان ارتكبت جرائم قتل وخطف وسرقة بحق مواطنين ابرياء، وقد صدرت بحقهم مذكرات قبض وتحرٍ اصولية عن هذه الجرائم الا انهم يتخفون عن اعين الاجهزة الامنية ويتنقلون بين المحافظتين بهويات مزورة.

وأوضحت أنها تمكنت من رصد تحركاتهم وبعد التخطيط للعملية تم التنفيذ، واثمرت الجهود عن إلقاء القبض على 7 متهمين في محافظة ميسان بعد الاشتباك معهم بالاسلحة النارية، حيث ضبطت هذه الأسلحة بحوزتهم، مشيرة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.