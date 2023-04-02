النجف.. مسلحون بزي عسكري يقتحمون منزلا ويسرقون 60 مليون دينار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الأحد، بان مسلحين يرتدون زيا عسكريا اقتحموا احد المنازل السكنية بهدف سرقتها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين نفذوا عملية سطو مسلح على أحد المنازل بمنطقة الحي العسكري وسط النجف وقاموا بسرقة 60 مليون دينار عراقي"، لافتا إلى ان "المسلحين ادعوا انهم تابعين لجهاز مكافحة المخدرات في المحافظة".

وتابع المصدر، أن "الجناة قاموا كذلك باعتقال صاحب المنزل واصطحابه معهم، ثم تركوه داخل المقبرة النموذجية وسط النجف".

وفي مكان آخر من المحافظة؛ اقدم مسلحون على قتل عشريني بسبب خلافات عائلية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مسلحين فتحوا نيران اسلحتهم على شاب عشريني في منطقة علوة الفحل وسط النجف واردوه قتيلا على الفور"، مبينا ان "التحقيقات اثبتت ان الجناة هم أقرباء المجنى عليه وان قتله حصل بسبب خلافات عائلية".