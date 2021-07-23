النجف.. مجهولون يهاجمون مطعمين ويثيرون الرعب بين الزبائن

شفق نيوز/ شن مسلحون مجهولون في النجف، مساء الجمعة، هجوما على مطعمين اثنين وسط المدينة ما أثار الرعب بين الزبائن.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مسلحين مجهولين شنوا هجوما عنيفا بالقنابل الدخانية على مطعمين اثنين وسط محافظة النجف، مما تسبب بحالات اختناق لدى العديد من الزبائن المتواجدين داخل المطعمين والذين كانوا يقضون فترة استراحتهم على اعتبار ان المطعمين يقعان بالقرب من موقع ترفيهي للعوائل".

وبين المصدر، أن "الهجوم تسبب بحالة من الهلع والرعب بين النساء والأطفال وسط الصرخات"، مشيرا إلى أن سيارات الاسعاف نقلت المصابين بالاختناق إلى المراكز الصحية.

وتابع المصدر، كما أن" قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق لمعرفة ملابساته ومراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان ".